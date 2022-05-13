Ллойд Остін закликав негайно припинити вогонь.

Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю, 13 травня, провів телефонну розмову з Міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. В ході переговорів глава американського США закликав до негайного припинення вогню в Україні та підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

Про це пише Reuters

За словами офіційного представника Пентагону Джона Кірбі, це була перша розмова Остіна з Шойгу з 18 лютого.

У свою чергу в Міноборони РФ повідомили, що Шойгу і Остін обговорили актуальні питання міжнародної безпеки, включаючи ситуацію на Україні.

Варто відзначити, що до переговорів з Остіном глава Міноборони РФ взяв участь у нараді постійних членів Ради Безпеки з Володимиром Путіним, на якому обговорювалися наступні питання:

вступ Фінляндії та Швеції до НАТО;

Доповідь Шойгу про "спеціальну військову операцію" в Україні;

саміт ОДКБ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Він відзвітував, що саме він намагався донести російському диктатору щодо війни Росії проти України. За його словами, розмова тривала довго

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