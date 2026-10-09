Зустріч Віткоффа та Кушнера з українською делегацією: в Reuters назвали теми обговорень

Нещодавно Трамп поділився, що планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться в п’ятницю в Маямі з українськими представниками, щоб обговорити нові ідеї та спробувати виробити єдину пропозицію щодо врегулювання війни в Україні, повідомило Reuters, посилаючись на американське джерело, обізнане з планом.

Видання зауважило, що в четвер, 8 жовтня, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що конфлікт перебуває в небезпечному глухому куті.

Окрім цього, як згадується, раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

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В статті вказується, що Трамп, чиї зусилля з врегулювання конфлікту поки що не увінчалися успіхом, намагається організувати тристоронні переговори між Росією, США та Україною.

Джерело розповіло виданню, що Віткофф і Кушнер проведуть робочу зустріч з українською стороною, щоб обговорити "нові ідеї та пропозиції, які американські переговірники почали розробляти разом із росіянами та українцями під час свого нещодавнього візиту до регіону".

За словами джерела, у зустрічі візьмуть участь представники Ради національної безпеки Білого дому та Міністерства фінансів США.

Київ представлятимуть начальник Генерального штабу України Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров та головний переговірник Девід Арахамія.

Переговірники з США також запросили радників з питань національної безпеки зі Сполученого Королівства, Франції та Німеччини, а також представників НАТО та Європейського Союзу.

За словами джерела, очікується, що вони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти конфлікту.

Європейці повідомили США про своє розчарування високими витратами на енергоносії та іншими серйозними фінансовими наслідками конфлікту.

"Якщо війна не припиниться, зима буде важкою. Тому США намагаються виступити посередником між сторонами з метою розробки єдиної пропозиції", – зазначило джерело.

Переговори про завершення війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що під час виступу у Балтіморі, штат Меріленд очільник Білого дому заявив про те, що війна в Україні завершиться "досить скоро". Він знову нагадав, що США вже "поклали край восьми війнам". Він назвав "абсурдом" те, що сталося між Україною та РФ. Президент США знову наголосив, що у війні РФ проти України гине багато людей.

Також ми писали, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Україна отримала пропозиції щодо припинення вогню від чотирьох країн: Індії, Туреччини, Єгипту і США. Сибіга наголосив, що Україна готова до різних форматів перемир’я, але лише за умови, що припинення вогню стосуватиметься й енергетики, і Чорного моря. За його словами, найбільш широка – пропозиція Індії, тоді як ідеї Туреччини та Єгипту схожі: країни запропонували перемир’я у Чорному морі, покликане відновити експорт зернових. Четверту пропозицію обговорювали президенти України і США під час зустрічі.

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