Українська делегація 9 жовтня зустрінеться з Віткоффом і Кушнером: Зеленський розкрив склад

Американська сторона заявляє, що нова спільна пропозиція має охоплювати всі аспекти війни.

Уже 9 жовтня українська делегація відвідає США для зустрічі зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

Президент розповів, що до складу української переговорної команди увійдуть:

голова Офісу президента Кирило Буданов;

заступник голови ОП Сергій Кислиця;

голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія;

голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров.

Зеленський зазначив, що зустрічі відбуватимуться два дні поспіль. Також він додав, що до зустрічі може долучитися європейська сторона.

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Як пише українська служба "Голосу Америки" з посиланням на високопоставленого американського чиновника, під час зустрічі обговорюватиметься нова спільна пропозиція, що охоплює всі аспекти війни та спрямована на її припинення.

Крім того, представники Білого дому повідомили журналістам, що до зустрічі долучаться радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини, Великої Британії, а також представники Європейського Союзу та НАТО.

Українські переговірники їдуть до США – що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська переговорна делегація цього тижня відвідає США і має донести до представників адміністрації Дональда Трампа сигнали про необхідність посилення тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

За словами Зеленського, окрім питання ППО, українська сторона хотіла б звернути увагу на переговорний трек. Він зазначив, що США мають посилити тиск за допомогою санкцій та інших заходів, а також фінансової допомоги й окремої допомоги в галузі протиповітряної оборони для України, і такими кроками змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

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