Є 4 варіанти перемир'я з РФ: Сибіга розкрив, на що погоджується Україна

Україна отримала пропозиції щодо припинення вогню від чотирьох країн, розповів міністр.

Україна отримала пропозиції щодо припинення вогню від чотирьох країн: Індії, Туреччини, Єгипту і США. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга і наголосив, що Україна готова до різних форматів перемир’я, але лише за умови, що припинення вогню стосуватиметься й енергетики, і Чорного моря, пише Європейська правда.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні. Енергетика і перемир'я в Чорному морі. Це повне енергетичне перемир'я, зупинка ударів по всіх енергетичних об'єктах, включаючи портову інфраструктуру", – сказав міністр.

Він розповів, зі пропозиції Туреччини та Єгипту схожі: країни запропонували перемир’я у Чорному морі, покликане відновити експорт зернових. Четверта пропозиція - Сполучених Штатів. Її обговорювали президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі.

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"Взагалі ми вважаємо, що перемир'я могло б бути одним із результатів зустрічі президента Зеленського і Путіна. Ми готові до різних форматів перемир'я, зокрема і безумовного по лінії зіткнення", – запевнив дипломат.

Енергетичне перемир'я

Як писав раніше УНІАН, Зеленський після зустрічі із Трампом в США сказав, що Україна готова на енергетичне перемир’я, але є сумніви, що до цього готові россіяни. Зокрема, за його словами, якщо РФ не хоче, аби Сили оборони України завдавали ударів по її нафтопереробній галузі, то Україна погодиться на енергетичний режим припинення вогню лише у тому випадку, якщо росіяни не будуть атакувати українську енергетичну систему, інфраструктуру водопостачання й системи опалення.

За даними ЗМІ, Трамп сумнівається, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на енергетичне перемир’я. Водночас його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вважають, що домовитися про припинення атак на енергетичні об'єкти можливо.

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