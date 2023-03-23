За даними росЗМІ, триває операція з порятунку людей та ліквідації займання.

У російському Ярославлі загорівся моторний завод. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для одного з ядерних комплексів РФ та інших озброєнь окупаційної армії.

Як повідомляє пропагандистське "РИА-Новости" з посиланням на МНС, вдалося врятувати сімох осіб. Пожежу все ще ліквідовують, а про причини займання мовчать.

Тим часом у соціальних мережах публікують перші кадри з місця події. На фото видно, що площа займання велика. Над заводом з'явився густий чорний дим.

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Довідка УНІАН. Ярославльський моторний завод працює з 1916 року. На його базі виготовляють двигуни для російської техніки, зокрема до ядерного комплексу "Тополь М".

Пожежі в Росії - останні новини

Останнім часом в РФ все частіше відбуваються масштабні пожежі, зокрема на великих підприємствах. 28 лютого в російському Єйську пролугали вибухи, які не на жарт налякали місцевих жителів. Тоді російська влада звинуватила Україну. При цьому секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нічого не знає про причини інцидентів на території РФ.

5 березня потужний вибух прогримів у Московській області Російської Федерації на Московському коксогазовому заводі, а за кілька днів спалахнула потужна пожежа на території хімзаводу під Москвою.

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