У Держдумі РФ заявляють що українці нібито мають відповісти за свої "злочини".

У Росії заговорили про екстрадицію командирів "Азова", яких нещодавно звільнили із полону.

Про це заявив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін, пишуть росЗМІ.

За його словами, українські герої нібито мають відповідати за свої "злочини" перед законом, "незважаючи на те, в якій країні вони перебувають".

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"Звільнили солдатів - молодці, довелося обміняти їх на азовців - отже, цей азовець має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб він все одно відповів перед законом", - сказав він.

Володін стверджує, що головне завдання при обмінах полоненими – це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців.

Обмін полоненими: що потрібно знати

21 вересня з російського полону були звільнені 215 українських воїнів. 200 бійців обміняли на звинуваченого у держзраді проросійського нардепа й кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. А на 55 полонених окупантів обміняли "азовців".

Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: заступник командира "Азова" Святослав Паламар ("Калина"), командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега, командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс"), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко й командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина").

Пізніше віце-прем'єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що у полоні супротивника загалом знаходяться 2,5 тис. українців.

За даними російської сторони, полонених українців більше - понад 6 тис. осіб.

У ГУР заявили, що Україна не припиняє роботу над тим, щоб організувати новий обмін полоненими з Росією за принципом "всіх на всіх".

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