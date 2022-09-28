За його словами, держава має забезпечити їм лікування та реабілітацію.

Звільнені нещодавно з російського полону українські військові проходять медичне відновлення, після чого на них чекає тривалий процес реабілітації.

Про це під час брифінгу розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Говорячи про повернутих нещодавно з полону українських військових, він зауважив, що після звільнення їх оглянули медики і "абсолютно по кожному було заключення, що їх треба терміново доставити в лікарню".

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"Після цього вони всі були доставлені в лікарню для першого огляду і на наступний день їх почали розвозити по різних медичних закладах, де вони на даний час перебувають. Тобто абсолютно всі зараз проходять медичне відновлення. Після цього буде тривалий процес реабілітації", - зауважив омбудсмен.

Вже після цього, додав він, військові ухвалюватимуть рішення щодо продовження своєї військової служби.

"Держава забезпечила абсолютно всі умови щодо їхнього лікування. Це, в першу чергу, лікарні. І наступна реабілітація буде відбуватися від держави", - сказав Лубінець.

Крім того, за його словами, надходить багато пропозицій щодо допомоги з реабілітацією, протезуванням для бійців та іншої допомоги як в Україні, так і закордоном.

Уповноважений також наголосив, що військовополонені перебували у "жахливих умовах тримання" у окупантів. Зокрема, їм давали мало їжі та води, а засоби особистої гігієни взагалі не надавалися.

"Всі втратили вагу... Я спілкувався з хлопцем, який втратив 63 кілограми. Під час виходу хлопець з "Азову" мені сказав, що він втратив більше ніж 70 кілограмів. Найменше – те, що я почув, – це хлопець, який втратив 25 кілограмів", - наголосив омбудсмен.

Обмін полоненими

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Були звільнені, зокрема, п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега. Вони перебуватимуть у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана до кінця війни.

23 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів робочу нараду щодо підготовки плану заходів з реабілітації й допомоги тим, хто 21 вересня повернувся з російського полону в результаті обміну. За підсумками наради Єрмак запропонував підготувати конкретні пропозиції та план дій і представити їх президенту найближчим часом.

25 вересня Єрмак повідомив, що звільнені з російського полону командири з "Азовсталі" в Туреччині проходять медичні огляди, їм проведений поглиблений огляд терапевтом та хірургом.

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