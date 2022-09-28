Триває робота з організації окремих обмінів, зазначив очільник Головного управління розвідки Міноборони.

Україна не припиняє роботу над тим, щоб організувати новий обмін полоненими з Росією.

З РФ тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов під час зустрічі з представниками рідних та близьких українських військовополонених, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За його словами, також йде робота з організації окремих обмінів, і "це тривалий та виснажливий процес".

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"Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує працювати над обмінами полонених, ця робота ніколи не припиняється. Зокрема, тривають перемовини щодо обміну "всіх на всіх", - зазначили у штабі.

Обмін полоненими між Україною і Росією - що потрібно знати

21 вересня з російського полону були звільнені 215 українських воїнів. 200 бійців обміняли на звинуваченого у держзраді проросійського нардепа й кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Україна також обміняла ще 55 російських полонених.

Обмін полоненими між Україною і Росією проходив відразу в чотирьох державах.

З російського полону, зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: заступник командира "Азова" Святослав Паламар ("Калина"), командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега, командир "Азова" Денис Прокопенко ("Редіс"), старший офіцер "Азова" Олег Хоменко й командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина").

Пізніше віце-прем'єр міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що у полоні супротивника загалом знаходяться 2,5 тис. українців.

За відомостями російської сторони, полонених українців більше - понад 6 тис. осіб.

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