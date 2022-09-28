Зеленський поговорив з Ердоганом про обмін, ЗАЕС та псевдореферендуми Росії.

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський високо оцінив особисту роль Ердогана в організації нещодавнього обміну військовополонених та наданні прихистку в Туреччині українським командирам.

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Водночас турецький президент запевнив, що для звільнених будуть створені всі необхідні умови, так само як і для родичів, які відвідуватимуть їх у Туреччині.

Також президент України подякував Туреччині за принципову позицію щодо невизнання псевдореферендумів, які проводять окупанти на захоплених українських територіях. Він вкотре закликав світову спільноту дати максимально жорстку відповідь на дії Росії.

Також відзначено ключову роль Туреччини в організації роботи "зернової ініціативи", в межах якої з українських портів вийшли вже 235 суден із 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.

Сторони також висловили сподівання на подальшу безперешкодну роботу зернових коридорів.

Крім того, Ердоган висловив готовність сприяти міжнародним зусиллям із запобігання ядерній загрозі в контексті ситуації на Запорізькій АЕС.

Звільнення українських полонених: що відомо

21 вересня з російського полону звільнені 215 захисників України.

Зокрема, звільнені 5 командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Вони знаходяться у Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Тайїпа Ердогана і перебуватимуть там до кінця війни. Наразі вони проходять медичні огляди.

У російському полоні наразі залишаються близько 800 військовослужбовців полку "Азов", з них понад 40 жінок, серед яких є і вагітні.