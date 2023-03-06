Інцидент стався у Воронезькій області.

Павловський район Воронезької області Росії військовий гвинтокрил Мі-8 здійснив вимушену посадку. Він зачепився за лінію електропередач і, схоже, отримав пошкодження.

Про інцидент в офіційному Telegram-каналі повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. Чиновник написав: "У Павловському районі Воронезької області аварійно приземлився гвинтокрил Мі-8. Спецслужби працюють на місці. Була пошкоджена ЛЕП, робота якої вже відновлена. Загрози життю та здоров'ю цивільному населенню немає".

Тим часом в російських Telegram-каналах з'явилося відео з польотом гелікоптера. Він рухався низько над річкою і зачепився за лінії електропередач, що підтвердив розсип іскор. Незрозуміло, який ефект мало зіткнення, але гвинтокрил втратив стабільність. Під час польоту гелікоптер почало хитати в сторони. Після цього гелікоптер розвернувся і здійснив вимушену посадку біля річки.

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Аварії за участю військової техніки на території Росії

В кінці лютого під Мурманськом при заході на посадку зазнав аварії Мі-8. На борту гвинтокрила знаходилися 8 осіб, 4 з яких отримали поранення. Подальша доля постраждалих невідома.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Бєлгородській області Росії на кордоні з Україною розбився штурмовик Су-25. Пізніше надійшла інформація, що разом з літаком загинув пілот.

Вертоліт Мі-8, який перевозив головних російських чиновників, невдало приземлився в аеропорту "Внуково". В результаті було пошкоджені лопаті транспорту.

На початку грудня літак МіГ-31 розбився на території Приморського краю. Однак пілоти встигли катапультуватися. За даними росЗМІ, винищувач впав у безлюдному місці.

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