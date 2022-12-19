Інцидент стався після того, як гелікоптер намагався піти на посадку.

У Магаданській області Росії під час посадки розбився і згорів гелікоптер Мі-8.

Як повідомляють пропагандистське РИА Новости та Далекосхідна транспортна прокуратура РФ, інцидент стався вранці 19 грудня. Вертоліт Мі-8Т згорів під час приземлення у селищі Тахтоямськ в Ольському районі Магаданської області.

Гелікоптер врізався в будівельний вагончик, перекинувся на бік і повністю згорів на смузі посадки. Троє членів екіпажу встигли залишити салон до початку пожежі. Гелікоптер належав компанії ТОВ "Поляр-авіа".

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Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди).

Авіакатастрофи в РФ

З початку вторгнення Росії в Україну та введення санкцій проти агресора, у РФ збільшилась кількість авіакатастроф.

Так, 9 жовтня 2022 року в Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24.

17 жовтня в Єйську (Краснодарський край) військовий літак впав на житловий будинок у спальному районі міста. Тоді загинули 15 осіб.

Наприкінці жовтня в Псковській області РФ вибухнули два вертольоти Ка-52 "Алігатор".

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