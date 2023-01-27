Вертоліт належить спеціальному льотному загону "Росія".

У російському аеропорту Внуково (Московська область) зазнав аварії вертоліт Мі-8, компанія якого зазвичай займалася перевезенням вищих посадовців РФ.

За даними російських ЗМІ, вертоліт здійснив жорстке приземлення й пошкодив свої лопаті при посадці. При цьому джерела повідомляють, що внаслідок інциденту є постраждалі.

Серед причин аварії розглядається версія помилки пілотування.

Відео дня

Вертоліт знаходиться у власності спеціального льотного загону "Росія", який займався перевезенням лідера РФ Володимира Путіна.

В управсправами президента Росії вже прокоментували інцидент для ЗМІ, уточнивши, що причиною аварії стало пошкодження рульового гвинта до зльоту. Кажуть, що постраждалих немає.

Катастрофа в Броварах

Вранці 18 січня в Броварах розбився вертоліт ДСНС, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України: Міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін і ще кілька людей.

В результаті аварії загинули 14 людей - пілоти й пасажири вертольота, а також кілька людей на землі. На цей час причина катастрофи не встановлена.

Однак відомо, що вертольотом ДСНС керував досвідчений екіпаж у складі бортмеханіка Івана Касьянова, командира повітряного судна Олександра Василенка та пілота Костянтина Коваленка.

Вас також можуть зацікавити новини: