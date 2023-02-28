На борту літального апарату перебував майже десяток осіб.

На території Російської Федерації "приземлився" черговий військовий вертоліт: йдеться про падіння Мі-8, на борту якого знаходився майже десяток осіб. Раніше у РФ також впав вертоліт, який зазвичай займався перевезенням російського диктатора Володимира Путіна.

За даними російських ЗМІ, подія трапилася неподалік від майданчика Лавозеро під Мурманськом. Повідомляється, що літак зайшов на невдалу посадку, на його борту було 8 пасажирів.

"При заході на посадку в 3-х км від аеропорту Мурманська зазнав аварії вертоліт. На його борту було вісім осіб, за попередніми даними, четверо поранені", - повідомили в екстрених службах.

У Росії "самоліквідуються" військові штурмовики та вертольоти

Відзначимо, що в рамках військової агресії проти України на території РФ загадковим чином "падають" військові літаки та вертольоти.

Буквально 23 лютого напередодні річниці вторгнення російських військ в Україну на кордоні впав штурмовик Су-25. Літальний апарат "звалився на голову" жителям Бєлгородської області. Пізніше стало відомо, що пілот військового штурмовика загинув разом зі своєю "пташкою".

Також 19 грудня в Росії розбився й згорів вертоліт Мі-8. Повідомлялося, що вертоліт також не зміг здійснити вдалу посадку та впав в селищі Тахтоямськ Магаданської області.

Вас також можуть зацікавити новини: