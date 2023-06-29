Американські чиновники побачили під час заколоту Євгена Пригожина вразливості авторитарного режиму Володимира Путіна.
Як пише Politico, гучні заяви Путіна про "червоні лінії" є блефом і тепер у Вашингтоні зрозуміли це.
"Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії. Тепер на Заході легше буде прийматися рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Вони думають: червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято", - інформує видання.
Також зазначається, що на саміті НАТО у Литві 11-12 липня буде оголошено про новий масштабний пакет військової допомоги Україні. Захід більш охоче буде надавати озброєння Україні, тому що бунт Пригожина довів, що балачки Путіна про "червоні лінії" - порожні. Враховуючи нестабільну ситуацію в Росії у виданні припустили, що Україну можуть прийняти до НАТО швидше, ніж багатьом здається на перший погляд.
"Бунт" Пригожина похитнув віру в режим Путіна
Президент США Джо Байден заявив, що його російський колега Володимир Путін "абсолютно" ослаблений недовгим заколотом у минулі вихідні.
Журналіст проаналізував промову Путіна і зробив висновок, що російський диктатор взагалі не розуміє, як приборкати політичну кризу, яка його спіткала.