Враховуючи нестабільну ситуацію в Росії у виданні припустили, що Україну можуть прийняти до НАТО швидше, ніж багатьом здається на перший погляд.

Американські чиновники побачили під час заколоту Євгена Пригожина вразливості авторитарного режиму Володимира Путіна.

Як пише Politico, гучні заяви Путіна про "червоні лінії" є блефом і тепер у Вашингтоні зрозуміли це.

"Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії. Тепер на Заході легше буде прийматися рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16. Вони думають: червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято", - інформує видання.

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Також зазначається, що на саміті НАТО у Литві 11-12 липня буде оголошено про новий масштабний пакет військової допомоги Україні. Захід більш охоче буде надавати озброєння Україні, тому що бунт Пригожина довів, що балачки Путіна про "червоні лінії" - порожні. Враховуючи нестабільну ситуацію в Росії у виданні припустили, що Україну можуть прийняти до НАТО швидше, ніж багатьом здається на перший погляд.

"Бунт" Пригожина похитнув віру в режим Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що його російський колега Володимир Путін "абсолютно" ослаблений недовгим заколотом у минулі вихідні.

Журналіст проаналізував промову Путіна і зробив висновок, що російський диктатор взагалі не розуміє, як приборкати політичну кризу, яка його спіткала.

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