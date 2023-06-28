У своєму першому публічному виступі в понеділок Байден наполягав на тому, що захід не має ніякого відношення до заколоту.

Президент США Джо Байден заявив, що його російський колега Володимир Путін "абсолютно" ослаблений недовгим заколотом у минулі вихідні.

На сьогоднішній день це був його самий категоричний коментар про те, як заколот глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вплинув на авторитет російського лідера, пише CNN.

Байден і його команда обережно коментували події, побоюючись надати Путіну привід для заяв про західну змову з метою його повалення.

Відео дня

У своєму першому публічному виступі в понеділок він наполягав на тому, що захід не має нічого спільного з заколотом. Але в середу Байден розширив свою думку про зменшення статусу Путіна.

"Важко сказати, але він явно програє війну. Він програє війну вдома. Він став чимось типу ізгоя у всьому світі. І це не тільки НАТО, це не тільки Європейський Союз, це Японія", - сказав Байден.

На чергове запитання, чи слабший Путін сьогодні, ніж минулого тижня, Байден відповів: "Я знаю, що так".

Заколот Пригожина - позиція країн

Держсекретар США Тоні Блінкен в п'ятницю ввечері направив всім американським дипломатам термінову телеграму, в якій заборонив коментувати збройний заколот ПВК "Вагнер" в Росії.

Після спроби Євгена Пригожина підняти повстання в Росії країни G7 занепокоїтися щодо того, як ослаблення контролю Володимира Путіна над силами безпеки і збройними силами може вплинути на стабільність держави, а також на ризики для ядерних запасів РФ.

США хотіли б, щоб російська ПВК"Вагнер" припинила своє існування. Таку заяву зробив спікер Держдепартаменту США Метью Міллер.