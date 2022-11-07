У разі втручання у нинішні вибори США рішуче реагуватимуть на такі дії.

Заява Євгена Пригожина щодо втручання в американські вибори є "нахабним зізнанням" та проявом безкарності не лише його самого, але й вищого керівництва Росії.

Як зауважив під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, без згоди вищого політичного керівництва РФ Пригожин не став би робити подібних заяв.

"Людина, яка робить такі заяви, не робила би цього, якщо би Кремль на певному рівні не погодив це", – наголосив представник Держдепу.

Відео дня

За словами Прайса, "нахабні зізнання" Пригожина свідчать про те, що цей сигнал іде, в тому числі, і від уряду Російської Федерації.

Речник Державного департаменту також нагадав, що такі випадки траплялися і раніше. Так, декілька років тому розвідувальні звіти США свідчили про причетність вищих посадовців РФ до втручання у американські вибори.

Водночас Прайс наголосив, що у разі втручання у нинішні вибори США рішуче реагуватимуть на подібні дії окремих осіб, організацій чи країн.

Вибори в США: що відомо

8 листопада у Сполучених Штатах Америки мають пройти проміжні вибори до обох палат Конгресу.

Росія знову активізувала ботоферми у соцмережах і намагається втрутитися у результати проміжних виборів у США. Зокрема, боти активно критикують президента США Джо Байдена та окремих демократів. Зазначається, що мета цієї кампанії з дезінформації – розпалити гнів консервативних виборців і підірвати довіру до американської виборчої системи.

Як повідомлялося раніше, Республіканська партія США не відкидає можливості оголошення імпічменту президенту Джо Байдену в разі перемоги на проміжних виборах і здобуття контролю над Сенатом. При цьому лідер республіканської меншості в Палаті представників США Кевін Маккарті додав, що республіканці ніколи на стануть використовувати імпічмент із політичною метою.

Вас також можуть зацікавити новини: