Запущена Росією кампанія також спрямована на те, щоб підірвати військову допомогу Україні.

Росія знову активізувала свої ботоферми у соцмережах і намагається втрутитися у результати проміжних виборів до Конгресу.

Як пише The New York Times, пости в основному критикують чинного президента Байдена та інших відомих демократів, іноді в непристойній формі. Боти також нарікають на використання грошей платників податків для багатомільярдної підтримки України перед обличчям російської агресії.

Мета кампанії з дезінформації - розпалити гнів консервативних виборців і підірвати довіру до американської виборчої системи. Але цього разу, схоже, запущена Росією кампанія також спрямована на те, щоб підірвати велику військову допомогу Україні.

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Багато облікових записів, виявлених дослідниками, раніше використовувались інформаційним агентством, яке називало себе відділом новин для громадян Америки та Європи. Meta раніше пов'язувала це "агентство" з російськими інформаційними кампаніями, зосередженими навколо Агентства інтернет-досліджень.

Відтоді мережа розпалася, і багато пов'язаних облікових записів було деактивовано після ідентифікації під час виборів 2020 року. Акаунти знову стали активними в серпні і вересні, відзначають журналісти.

Боти націлюються на кандидатів-демократів у найбільш спірних штатах, в тому числі в Огайо, Арізоні і Пенсильванії, розраховуючи, що республіканська більшість в Сенаті і Палаті представників може допомогти військовим зусиллям Росії.

Як вибори до Конгресу позначаться на допомозі Україні

Як писало видання "The Wall Street Journal", в Америці на тлі виборів до Конгресу зростає кількість противників регулярної допомоги Україні.

Це, зазначає "Politico", може навіть розколоти Республіканську партію. Недавні опитування показали, що частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини.

Свою чергою конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запевнив, що в політичних питаннях найчастіше крайні праві і ліві мають спільну позицію.

Становище похитнула позиція самого Трампа щодо України, якого республіканці розглядають як кандидата від партії на президентських виборах у 2024 році.

Трамп, який завжди відзначався проросійськими поглядами, нещодавно заявив, що радив Україні відмовитися від НАТО і "віддати" Крим Росії. Після чого президент Володимир Зеленський закликав екс-главу США "подивитися на Путіна без рожевих окулярів".

Трамп натякнув на балотування у президенти в разі перемоги республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

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