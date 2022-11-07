Республіканці пообіцяли, що ніколи на стануть використовувати імпічмент із політичною метою.

Республіканська партія США не відкидає можливості оголошення імпічменту президенту Джо Байдену в разі перемоги на проміжних виборах і здобуття контролю над Сенатом.

Як заявив в інтерв’ю CNN лідер республіканської меншості в Палаті представників США Кевін Маккарті, республіканці ніколи на стануть використовувати імпічмент із політичною метою.

"Це не означає, що в разі, якщо виникне відповідна ситуація, це не буде використане в інший час", – додав він.

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Маккарті не уточнив, за яких умов може статися оголошення імпічменту Байдену в такому разі. Крім того, він наголосив на необхідності розслідувати обставини виведення американських військ з Афганістану, походження пандемії коронавірусу та регулювання засідань батьківських і шкільних рад.

Водночас лідер республіканців у Палаті представників зазначив, що підтримує надання допомоги Україні.

"Я дуже підтримую Україну. Гадаю, в подальшому потрібен механізм підзвітності… Завжди потрібно не просто давати карт-бланш, а впевнюватися, що ресурси йдуть туди, де їх потребують. І також (необхідно – ред.) забезпечити Конгресу й зокрема Сенату можливість відкрито це обговорювати", – резюмував Маккарті.

Проміжні вибори до Конгресу США

Вибори до обох палат Конгресу США відбудуться 8 листопада 2022 року.

Росія знову активізувала свої ботоферми у соцмережах і намагається втрутитися у результати проміжних виборів до Конгресу. Пости в основному критикують чинного президента Байдена та інших відомих демократів, іноді в непристойній формі, а також надання допомоги Україні.

У липні 2022 року видання Newsweek писало, що президенту США Джо Байдену може загрожувати імпічмент, якщо його Демократична партія втратить контроль над Сенатом і Палатою представників за підсумками осінніх виборів. Провідні республіканці вже заявляли про намір ініціювати його.

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