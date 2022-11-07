Засновник "ПВК Вагнер" похизувався своїм впливом.

Російський олігарх, "особистий кухар Путіна" Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори, повідомляє видання Russia News.

"Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – наводить відповідь бізнесмена пресслужба компанії "Конкорд".

Раніше повідомлялося, що Росія поширює меми перед виборами, щоб вплинути на настрої електорату США.

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Пригожин, на думку західних ЗМІ, має великий вплив у Кремлі - він може критикувати генералів і розповідати Путіну правду про перебіг бойових дій.

Вибори в США - що відомо

8 листопада виборці у США вирішать, хто контролюватиме парламент під час останніх двох років першої каденції Байдена. Буде визначено всіх 435 членів Палати представників, власників 35 зі 100 мандатів Сенату, а в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів.

В Республіканській партії зростає кількість тих, хто проти військової підтримки України. Водночас міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що вибори у США не похитнуть міцне партнерство Вашингтона і Києва.

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