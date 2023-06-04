На каналі уряду з'явилося нове відео.

Уряд Угорщини опублікував новий ролик про війну в Україні, "повернувши" окупований Крим до складу країни.

Старе відео під назвою "Настав час для миру" більше не доступне на YouTube-каналі угорського уряду. Однак у неділю, 4 червня, був опублікований новий ролик з правильними кордонами України. Офіційно влада це не прокоментувала.

"Десятки тисяч дітей залишилися сиротами, багато сотень тисяч будинків були зруйновані, більше десяти мільйонів осіб були змушені покинути батьківщину. Досить війни! Настав час для миру!" - йдеться в описі до ролика.

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Карта України без Криму: Угорщина потрапила в скандал

Нагадаємо, що раніше уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до миру. У ньому йдеться про наслідки війни в Україні, проте не вказується, хто саме її розпочав.

Уряд Угорщини закликає припинити вогонь і сісти за стіл переговорів, ілюструючи ці слова знімком столу, на якому стоять прапори Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації та України. Також у цьому відео окупований Росією півострів не позначений, як частина України.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке позначення Криму суперечить офіційній позиції Угорщини про підтримку суверенітету України. Також тимчасовий повірений України в Угорщині здійснив офіційний демарш.

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