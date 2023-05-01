Ян Ліпавський нагадав, що Росія з самого початку вела проти України "імперську агресію".

В Чехії депутат правопопулістської партії "Свобода і пряма демократія" Іржі Кобза нарвався на скандал. Він назвав повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну "громадянською війною".

"В Україні в даний момент йде громадянська війна", – цитує чеського політика, який був гостем на ток-шоу на CNN Prima News, видання Novinky.

На заяву Кобзи відреагував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який вказав, що "в Україні немає громадянської війни, це абсолютна брехня".

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"Громадянська війна все ще триває, незалежно від того, чи є там росіяни чи ні. І на додаток до цього є ще одна війна, тобто російсько-українська. Але громадянська війна - це найгірша форма війни, яка може існувати", - продовжив наполягати на своєму Кобза.

У відповідь глава чешкої дипломатії підкреслив, що в Україні з самого початку була лише "російська імперська агресія".

"Вони створили фейкові держави. Ви клюєте на російські наративи – і це сумно", - заперечив Ліпавський.

Крім того, глава МЗС Чехії зазначив, що процес вступу України до Європейського Союзу може початися вже в цьому році, якщо зможуть переконати всі країни ЄС, але Кобза заперечив, на думку його партії, Україна не повинна стати членом Євросоюзу.

Офіційна позиція Чехії щодо війни в Україні - що відомо

Прага з перших днів підтримує Київ. Чехія прийняла тисячі українців, які тікали від війни, і надала їм житло, фінансову допомогу, можливість вчитися та працювати.

28 квітня в Україну з візитом прибув президент Чехії Петро Павел. Він відвідав постраждалу від російської агресії Бородянку та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше Павел відвідав Дніпропетровську область, яку Чехія взяла під патронат. Він відвідав Дніпро та поспілкувався з військовими в області.

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