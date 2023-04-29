Раніше Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю.

Президент Чехії Петр Павел відвідав Дніпро, щоб на власні очі побачити, які відновлювальні роботи очікують місто в рамках ліквідації наслідків обстрілів РФ. Нагадаємо, що 28 квітня ворог в черговий раз атакував Дніпро ракетами.

Про візит партнера України повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Telegram. Він назвав його "другом" міста та нагадав, що Чехія взяла патронат над Дніпром та Дніпропетровською областю у повоєнній відбудові України.

"Провів президенту екскурсію Музеєм історії Дніпра. Розповів про наше чудове місто. Обговорили питання подальшої співпраці. Завітали до 118-го будинку на "Перемозі" та вшанували пам'ять усіх загиблих у цій страшній війні", - розповів міський голова про візит Павела.

Президент Чехії приїхав до України в день ракетного удару

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня до України прибули президенти Чехії та Словаччини Петр Павел і Зузана Чапутова. Візит політиків припав на день, коли РФ здійснила черговий масований обстріл територій України, зокрема, й міста Дніпро.

Для Павела, який склав присягу чеського президента в березні цього року, це перший візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Лідери Чехії та Словаччини спочатку відвідали Бородянку на Київщині та на власні очі побачили наслідки російської агресії. Згодом цього ж дня Чапутова і Павел зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

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