Заступник міністра розповів, як спілкування Лукашенка та Путіна стосуватиметься України.

Президент РФ Володимир Путін вимагатиме від Олександра Лукашенка на переговорах у Сочі підтримки в питаннях окупації Криму та Донбасу, а також глибокої інтеграції Білорусі з Росією.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24".

Він допустив, що темами спілкування Путіна й Лукашенка стануть зміцнення політико-військового співробітництва і питання подальшої м'якої інтеграції Білорусі до Росії.

"Ідеться про м'які механізми без надто глибоких політичних надбудов. Наприклад, ідеться про так звані дорожні карти в окремих сферах співробітництва. На сьогодні уряд Білорусі затвердив 26-27 дорожніх карт. І російська сторона наполягає на тому, щоб були затверджені й інші чутливі, зокрема йдеться про поглиблену співпрацю в податковій сфері. Логічним кроком на завершення стане перехід до єдиної валюти", - зазначив Єнін.

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Україну, за словами чиновника, особливо непокоїть, що російська сторона буде намагатися схиляти Мінськ підтримати РФ в найчутливіших питаннях - Донбасу та Криму. Це може стати одним з елементів плати за подальшу підтримку білоруського режиму. Він нагадав, що Україна над зміцненням міжнародної коаліції та посиленням санкційних режимів.

Як повідомляв УНІАН, в Офісі президента України вважають, що Олександр Лукашенко вибудував "людожерну систему" у Білорусі.

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Автор: Юрій Годован