На думку радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, Білорусь змушена буде заплатити дуже велику ціну за те, що 27 років президентом цієї країни був Лукашенко.

В Офісі президента України вважають, що Олександр Лукашенко вибудував «людожерну систему» у Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю на телеканалі «Україна-24».

«Усе, що стосується Білорусі, – це світоглядні речі. Неможливо тримати у якості сусіда та удавати, що ми там нічого не бачимо, коли там така система, яка вибудована паном Лукашенко. Ця система людожерна. Тобто, там немає конкуренції, там немає свободи як концепції взагалі ніякої, – ні економічної, ні медійної, ні політичної. І безумовно, усе, що там відбувається, трагічно відбивається і на нас. Тому що це наші сусіди, і у нас з ними дуже близькі зв'язки», - наголосив Подоляк.

При цьому, за його словами, концепція обмежень, які Україна застосувала щодо Білорусі, чітка і зрозуміла.

Читайте такожНа Банковій заявили, що Зеленський обговорюватиме на зустрічі з Путіним "важкі питання"Він додав, що закриття повітряного простору Білорусі для українських літаків підкреслює ставлення до дій Лукашенка. «А хто сказав, що не буде обмежень для білоруських літаків у повітряному просторі України? Це ж питання логістики», - заявив Подоляк і додав, що усі питання про закриття повітряного простору треба вирішувати у юридичний спосіб.

«Взагалі, Білорусь, на мій погляд, сьогодні переживає чи не найгірші часи у своїй історії, і вона буде платити, на превеликий жаль, дуже велику ціну за те, що 27 років президентом цієї країни є пан Лукашенко», - вважає Подоляк.

Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти у повітряному просторі Республіки Білорусь.

Це була відповідь на черговий тиск режиму Лукашенка на білоруську опозицію. 23 травня в аеропорту «Мінськ» примусово посадили пасажирський літак Ryanair, для цього Лукашенко підняв у небо винищувач МіГ-29.

З салону повітряного судна вивели двох пасажирів – журналіста й співзасновника незалежного Telegram-каналу Романа Протасевича та його дівчину – росіянку Софію Сапегу. Обох арештували.

Країни Європи засудили черговий крок Лукашенка, спрямований на витіснення своїх опонентів, а низка авіакомпаній домовилась здійснювати рейси в обхід Білорусі.

27 травня стало відомо про підготовку країнами ЄС чергового пакету персональних санкцій.

З серпня 2020 року у Білорусі тривають регулярні акції протесту проти фальсифікації президентських виборів й узурпації влади Лукашенком, що супроводжуються затриманням неугодних громадян.

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Автор: Віталій Саєнко