Лукашенко заявив, що привіз "деякі документи", щоб пояснити те, що відбувається, главі Кремля.

Президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з Олександром Лукашенком в Сочі та назвав реакцію міжнародної спільноти на інцидент з літаком Ryanair, посадженим 23 травня в Мінську, "сплеском емоцій".

Про це Путін сказав під час спільного прес-брифінгу з Лукашенком.

- Дякую, що приїхали, як домовлялися, домовлялися про це ще до чергового витка, - звернувся Путін до Лукашенка.

- Сплеску емоцій, - відповів той.

- Так, сплеску емоцій, - погодився Путін.

Російський президент також порівняв інцидент з випадком у 2013 році, коли через пошуки Едварда Сноудена у Відні посадили та обшукали літак з президентом Болівії Ево Моралесом. Тоді, за словами Путіна, не було жодної міжнародної реакції.

Читайте такожМітинги, ЗМІ, інтернет: Лукашенко запровадив нові заборони та обмеження в БілорусіКрім того, Лукашенко повідомив, що привіз главі Кремля документи про те, що відбувається через посадку літака.

"Захопив деякі документи. Покажу вам, щоб ви розуміли про те, що відбувається. ... Йде спроба розгойдати ситуацію до рівня серпня минулого року. ... Просто зрозуміло, що від нас хочуть друзі ці західні. Що тут обговорювати. Але немає тих висот, які більшовики не брали, візьмемо і ми", - сказав Лукашенко.

"Добре", - посміюючись, погодився Путін.

Посадка літака Ryanair в Мінську

24-26 травня авіакомпанії почали відмовлятися від польотів у повітряному просторі Білорусі через події з літаком Ryanair Афіни-Вільнюс.

23 травня борт екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування. Однак в результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Подія викликала реакцію світової спільности, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня.

У Європейському Союзі розпочали підготовку нових обмежувальних заходів проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукшашенка санкційні пропозиції для РНБО.

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Автор: Катерина Комолова