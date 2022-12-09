Голови МВС країн ЄС обговорять способи притягнення до відповідальності росіян, причетних до військових злочинів в Україні.

Міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу сьогодні обговорять способи конфіскації заморожених активів російських олігархів.

Як зазначив єврокомісар з питань юстиції та дотримання верховенства права Дідьє Рейндерс, головною темою на зустрічі стане Україна, а також конфіскація російських активів, передає РБК-Україна.

"Я представлю міністрам інформацію про прогрес щодо санкцій, де в нас є новий розвиток, на основі потенційних законів про криміналізацію обходу санкцій. На цій основі можна буде отримувати вироки суду і конфісковувати активи фізичних осіб і компаній", - сказав він.

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Також Рейндерс додав, що голови МВС країн ЄС обговорять способи притягнення до відповідальності росіян, причетних до військових злочинів в Україні.

Криміналізація обходу санкцій проти РФ

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада Єврорада одноголосно ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку кримінальних злочинів. Це перший з двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій в усьому Євросоюзі і запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС.

На початку грудня Європейська комісія запропонувала давати п'ять років ув'язнення за порушення санкцій, введених країнами-членами ЄС. Також порушники можуть бути покарані штрафами в розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Єврокомісія перерахувала приклади кримінальних злочинів, які порушують санкції й додала, що обхід обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або кінцевого власника коштів також буде вважатися порушенням.

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