Єврокомісія надала приклади кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС

Європейська комісія запропонувала давати п'ять років ув'язнення за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу. Також порушники можуть бути покарані штрафами у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Йдеться про спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії.

"Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не карається", - пояснили у ЄК.

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Запропонована директива встановить однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Це має закрити існуючі юридичні лазівки та посилити стримуючий ефект порушення санкцій ЄС.

Єврокомісія надала приклад кримінальних злочинів, які порушують обмежувальні заходи:

надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу;

незаморожування цих коштів;

надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду;

здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС;

торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;

забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;

надання інших заборонених або обмежених послуг, як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

Додається, що обхід обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або кінцевого власника коштів також буде вважатись порушенням.

Тепер пропозицію має обговорити Європейський парламент та Європейська Рада в рамках звичайної спільної законодавчої процедури.

Європейські санкції

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз, Велика Британія, США, Японія, Австралія та інші країни запровадили санкції проти агресора.

На початку жовтня ЄС ухвалив вже восьмий пакет санкцій проти Росії. 24 листопада стало відомо, що Євросоюз працює над дев'ятим пакетом санкцій.

28 листопада Єврорада одноголосно ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку кримінальних злочинів.

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