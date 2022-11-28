Це перший із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому ЄС і запобігання спробам обійти або порушити їх.

Європейська рада у понеділок, 28 листопада, одноголосно ухвалила рішення додати порушення санкцій до списку кримінальних злочинів.

ЄС рішуче відповів на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України, повідомляє прес-служба Євроради.

"Він (ЄС - УНІАН) запровадив безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти економіки Росії та перешкодивши її здатності продовжувати цю агресію. Щоб досягти успіху, їх реалізація потребує спільних зусиль, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом для забезпечення припинення будь-яких спроб обійти ці заходи", - заявив міністр юстиції Чехії Павел Блажек.

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Він наголосив на важливості виконання антиросійських санкцій. Країни-члени ЄС мають різні визначення того, що є порушенням санкцій і які покарання мають застосовуватися у разі порушення. Через це санкції можуть некоректно застосовуватись. Крім того, зберігається ризик обходу обмежувальних заходів, коли підсанкційні особи та організації мають доступ до своїх активів й продовжують підтримувати режим Путіна.

У прес-службі зазначається, що це перший із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового рівня застосування санкцій у всьому Євросоюзі і запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄС.

Після ухвалення цього рішення Єврокомісія представить пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄС. Документ має бути також прийнятий Єврорадою та Європейським парламентом.

Антиросійські санкції

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз, Велика Британія, США, Японія, Австралія та низка інших країн запровадили санкції проти агресора.

На початку жовтня був прийнятий вже восьмий пакет санкцій проти Росії. Очікуваний ефект для російської економіки від заборон, передбачених цим пакетом, складе не менше 7 млрд євро.

24 листопада стало відомо, що Європейський Союз працює над запровадженням дев'ятого пакету санкцій проти Росії у відповідь на напад Москви на Україну.

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