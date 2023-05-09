Рішення підтримало переважне число європарламентарів.

Європейські парламентарії переважною більшістю підтримали рішення прискорити прийняття закону про збільшення виробництва 1 мільйон боєприпасів для України. Ініціативу підтримали понад 600 євродепутатів.

Видання Politico пише, що на голосуванні у Страсбурзі у вівторок 618 депутатів Європарламенту проголосували за прискорення роботи над так званим Законом на підтримку виробництва боєприпасів, відомим як ASAP, який підтримає промисловість у збільшенні виробництва боєприпасів до 1 мільйона патронів на рік з бюджет 500 мільйонів євро. Проти проголосували 59 депутатів, 31 утримався.

Правоцентристська група Європейської народної партії запропонувала парламенту обійти звичайні обговорення в парламентських комітетах, щоб остаточне голосування по ASAP відбулося в парламенті вже в кінці цього місяця в Брюсселі

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"Ми сподіваємося, що все піде якомога швидше", - заявив французький лідер групи Renew Europe Стефан Сежурне.

Оскільки війна Росії в Україні триває, пропозиція запустити спеціальну швидку процедуру надійшла від ЄНП. Інші групи, такі як ліберальна "Оновлена Європа", "Зелені" та праві Європейські консерватори та реформісти, також висловили свою підтримку.

Після голосування в парламенті депутати Європарламенту повинні будуть прийти до угоди з національними урядами та Європейською комісією, щоб зробити акт офіційним.

Комісар ЄС з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон після голосування написав у Twitter: "Ми готові працювати з колегами-законодавцями, щоб терміново знайти угоду".

У вівторок на дебатах глава ЄНП Манфред Вебер обмінявся колкостями з канцлером Німеччини Олафом Шольцем з приводу підтримки Німеччиною української армії.

Вебер сказав: "Здається, багато людей у Берліні не вірять у військову перемогу України, і тепер, після кількох місяців дебатів, танки доставляються".

"Багато позицій, до яких приходить ваш уряд, приходять занадто пізно і мають занадто мало амбіцій", - дорікнув він Шольца.

Шольц відповів, що його країна була "в авангарді" поставок зброї Україні.

Він сказав членам Європарламенту: "Серед вас є ті, хто, я думаю, забув, яка реальність: Німеччина поставила велику кількість зброї і буде продовжувати це робити. І ми прийняли рішуче рішення відправити бойові танки".

Ліві депутати Європарламенту розкритикували пропозицію ASAP за надання незаслужених субсидій збройової промисловості. Бельгійський лівий депутат Європарламенту Марк Ботенга заявив у своїй заяві: "Замість того, щоб перетворювати Європу на" військову економіку", нам потрібні соціальні інвестиції. Давайте запустимо амбітну дипломатичну ініціативу, засновану на повазі міжнародного права, щоб покласти край жорстокій війні в Україні".

Мільйон снарядів для України - що відомо

2 березня 2023 року Київ запросив у країн Європейського Союзу 1 мільйон боєприпасів, йдеться про ракети ППО та артилерійські снаряди 155 мм. Міністр оборони Олексій Резнікова зазначив, що вартість такого "замовлення" становить близько 4 мільярдів євро.

Пізніше Рада Євросоюзу погодила процедуру спільних закупівель боєприпасів для України. В ЄС зобов'язалися поставити мільйон артснарядів протягом наступних 12 місяців.

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