Також сторони обговорили швидкість постачання боєприпасів.

Євросоюз готовий надати Україні один мільйон артилерійських снарядів, який потребують ЗСУ на фронті.

Про це на спільному брифінгу з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн заявив президент України Володимир Зеленський. "Подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - зазначив президент.

Також Зеленський додав, що в ході діалогу з Урсулою фон дер Ляйєн обговорювалося й питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, оскільки на полі бою в даний час вже є в них потреба.

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"Україна щодня демонструє ефективний захист проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - заявив Зеленський.

Боєприпаси для України

5 травня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру для постачання ЗСУ артилерійських боєприпасів.

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