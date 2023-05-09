Війна і спрощений в'їзд для біженців відбилися на статистиці відмов, але не обнулили її.

У 2022 році країни ЄС відмовили у в'їзді на свою територію понад 141 тис. громадян третіх країн, у тому числі відмову отримали майже 28,9 тис. українців. Про це повідомляє офіційний сайт Євросоюзу.

Повідомляється, що українці виявилися лідерами за кількістю відмов у в'їзді. Албанці і росіяни, що йдуть слідом у списку, отримали удвічі та утричі менше відмов відповідно. Найбільше відмов було видано на кордонах Польщі, Угорщини, Хорватії та Ірландії, але без уточнень щодо громадянства відмовників.

Хоча українці і лідирують в статистиці відмов у в'їзді, їхнє загальне число все одно виявилося на 43% нижчим, ніж в 2021 році.

Відео дня

Основними причинами відмови у в'їзді для українців були:

перевищення 3-місячного ліміту на перебування в ЄС - 27%;

відсутність діючої візи або посвідки на проживання - 21%;

необґрунтованість заявлених цілей або умов перебування в ЄС – 20%.

Чому до українців продовжують застосовувати стандартні міграційні правила в'їзду, якщо ЄС надав всім українцям статус тимчасового захисту, не уточнюється. Можна припустити, що частину цих відмов було видано до 24 лютого 2022 року, а частина пов'язана з порушеннями порядку оформлення тимчасового захисту конкретними українцями.

Українські біженці в ЄС

Станом на кінець березня в країнах Європи знаходилося 5 млн українських біженців. Примітно, що саме в цей момент був встановлений рекорд за цим показником. Хоча загалом у Європі побувало вже 8 мільйонів українських біженців, ніколи раніше їх не було 5 мільйонів одномоментно.

При цьому європейські уряди поступово урізають пільги і посібники для українських біженців. Через затяжний характер війни замість фул-пансіону, яким балували багатьох (хоча і не всіх) українських біженців в Європі, сьогодні допомога стає все більш цільовою і обмеженою в часі.

Вас також можуть зацікавити новини: