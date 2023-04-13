Виплати обмежили за строками і поставили жорстку умову для отримання.

Уряд Румунії посилив правила видачі грошової допомоги для українських біженців. Тепер підтримка буде обмежена за часом. Про це повідомляє видання Digi24.

Так, згідно нової постанови румунської влади, щомісячна одноразова допомога буде виплачуватися максимум чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року. Біженцям оплачуватимуть витрати на харчування та проживання.

У тому випадку, якщо питання проживання біженця взяла на себе місцева влада, "фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачувати підрозділам, що надають житло".

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Примітно, що одноразову допомогу зможуть отримати лише ті біженці, хто надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів. Влада відзначає, що так вони хочуть стимулювати інтеграцію біженців в румунське суспільство.

Згідно з офіційними даними, наразі в Румунії залишаються близько 110 тисяч українців. З них лише близько 5 тисяч мають роботу.

Українські біженці в Європі-останні новини

За даними ООН, зараз на території країн Європи залишається близько 5 мільйонів українських біженців. Найбільше - у Польщі, Німеччині та Чехії.

Як показують опитування, проведені зокрема в Польщі, майже 40% українців, які вимушено опинилися за кордоном, вже не планують повертатися на батьківщину. З часом цей показник лише зростає.

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