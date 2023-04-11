Вони хочуть нагадати світу, що Путін звинувачується у депортації дітей з України.

Європейські країни можуть прийняти на канікули українських дітей, які постраждали від війни.

Як пише The Times, загальноєвропейську кампанію з організації літніх канікул для українських дітей очолює Іспанія. Це не лише гуманітарний жест, а й спосіб нагадати світу, що президент Росії Путін і омбудсмен Марія Львова-Бєлова перебувають у розшуку Міжнародного кримінального суду за масову депортацію неповнолітніх.

Перший віце-прем'єр-міністр Іспанії Надія Кальвіньо підтримала плани приймати українських дітей на відпочинок. "Я вважаю, що це чудова ідея. Тим більше, що ми вже маємо певний досвід перевезення українських дітей із Чорнобильської зони в іспанські родини", - сказала вона журналістам.

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Як відомо, після вибуху на Чорнобильській АЕС Іспанія приймала на канікули дітей, які постраждали від цієї трагедії. Вони могли відпочити та підлікуватися у іспанських родинах.

Викрадення дітей з України

Як відомо, Росія від початку повномасштабної війни незаконно вивозить з окупованих територій України неповнолітніх.

У РФ дітей віддають у прийомні сім'ї, а також розмішуються у спеціальних центрах, де намагаються "перевиховати".

Російська влада не приховує це, а Путін навіть публічно казав що у них зростає кількість звернень з приводу усиновлення дітей з України. Дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова незаконно всиновила українського підлітка з окупованого Маріуполя.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордери на їх арешт. У Росії заявили, що не мають перед цим судом зобов'язань, однак прокурор МУС Карім Хан запевняє, що Путін постане перед судом.

Наразі Україні довелося повернути додому 360 викрадених дітей. Уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук повідомила, що Росія не співпрацює з українською владою у цьому питанні.

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