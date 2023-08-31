Угорщина продовжує блокувати схвалення цього рішення.

В Європейському Союзі знову не змогли одностайно схвалити виділення восьмого траншу на суму 500 млн євро для закупівлі озброєння для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на пресконференції за підсумками неформального засідання глав МЗС країн-членів Європейського Союзу, яке відбувалося у місті Толедо (Іспанія).

"Я маю висловити жаль, що восьмий транш в рамках Європейського фонду миру досі блокується. Я сподіваюся, що ми зможемо розблокувати у наступні тижні. Але це проблема, яку не вдається вирішити", - сказав Боррель.

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Водночас, високий представник ЄС повідомив, що сьогодні глави МЗС обговорили пропозицію виділення 20 мільярдів євро на оборону України впродовж чотирирічного періоду 2023-2027 років (щорічно по 5 млрд євро).

"Я думаю, що отримав від них позитивну реакцію щодо цієї пропозиції. І як би там не було, вони продемонстрували тверду рішучість продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою стільки, скільки це буде потрібно. У Раді ЄС обговорення продовжиться. Я сподіваюся, що ми дійдемо узгодження до кінця року", - наголосив Боррель.

Окремо високий представник ЄС сказав, що в рамках місії з тренування українських військових він запропонував нову граничну межу кількості українських солдат, яких треба підготувати. Зокрема, йдеться про 40 тисяч військових, яких треба підготувати у наступні місяці.

Як додав Боррель, глави МЗС країн-членів ЄС підтримали цю пропозицію з підготовки українських військових.

Військова допомога Україні від Євросоюзу: подробиці

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2023 року в Євросоюзі було схвалено сьомий транш військової підтримки для України на суму 500 млн євро з додатковими заходами підтримки на суму 45 млн для підготовки українських сил в рамках місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM).

Загальна підтримка українських військових в рамках Європейського фонду миру після виділення семи траншів становить 3,6 млрд євро.

У травні 2023 року не вдалося схвалити восьмий транш у зв'язку з тим, що Угорщина заявляла про блокування схвалення виділення нових коштів на підтримку України.

22 травня Боррель прокоментував блокування Угорщиною виділення наступного траншу на військову допомогу для України через те, що угорський OTP Bank був внесений в Україні до списку спонсорів війни.

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