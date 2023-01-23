Жозеп Боррель підтвердив надання Україні пакету військової допомоги на 500 мільйонів євро.

Віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляє, що військова підтримка України на зброю з бюджету Євросоюзу зросла до 3,6 млрд євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів.

"Ми продовжимо нашу підтримку України. Україна повинна виграти цю війну. І ми підтримаємо найкращим чином", - зазначив глава європейської дипломатії.

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За його словами, сьогодні на засіданні Ради ЄС за участі міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в режимі онлайн було підтверджено, що колективні зусилля ЄС на підтримку України триватимуть стільки, скільки це буде потрібно.

"Сьогодні ми досягли політичної згоди щодо сьомого траншу військової підтримки з додатковими 500 млн євро і додатковими заходами підтримки на суму 45 млн для підготовки українських сил в рамках місії з надання військової допомоги Україні (EUMAM)", - розповів Боррель.

Таким чином, загальна підтримка українських військових в рамках Європейського фонду миру тепер становить 3,6 млрд євро. Боррель уточнив, що ця підтримка фінансується з бюджету Євросоюзу. Він зауважив, що треба не забувати про те, що загальна підтримка України на військові, фінансові, економічні і гуманітарні потреби становить 49 млрд євро.

"Майже 50 млрд. Це означає, що Європейський Союз, країни-членів і інституції ЄС разом посідають перше місце у підтримці України", - наголосив Боррель.

Він заявив, що Росія продовжує свої систематичні варварські атаки на українські міста, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи цивільну інфраструктуру.

"Ми не бачили жодної справжньої готовності Росії щодо справедливого та сталого миру", - сказав Боррель.

Військова допомога Україні від Євросоюзу: подробиці

17 жовтня 2022 року в Брюсселі схвалили виділення шостого траншу на 500 млн євро на озброєння для України. Шостий транш збільшив загальну допомогу Євросоюзу в рамках Європейського фонду миру до 3,1 мільярда євро.

12 грудня 2022 року в Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається безпекова допомога Україні. Зокрема, фінансова верхня межа фонду буде збільшена до 2 млрд євро у 2023 році і до 5,5 млрд євро до 2027 року.