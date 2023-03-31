В ЄС розуміють, що оборона від Росії для України стала питанням виживання як нації.

Європейський союз готовий "порушити табу", щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення, яке поставило на мапу національне виживання українців. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель у великому коментарі для Der Standard.

"Щоб захистити себе і дати відсіч російському агресору, Україні потрібна не тільки політична і фінансова підтримка. Перш за все, їй потрібні гармати і боєприпаси, так як гармати марні без снарядів", – заявив головний дипломат ЄС.

Він зазначив, що Росія має значно більші запаси снарядів, ніж Україна, і за цю різницю українці платять своїми життями. На думку Борреля, підтримуючи ідею захисту українського суверенітету, ЄС не може не дати Україні кошти для досягнення цієї мети.

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"ЄС показав, що розуміє, про що йде мова. І що в разі необхідності він готовий порушити табу. Рік тому ми вперше профінансували доставку смертоносної військової техніки в країну, що зазнала нападу. Потім восени ми почали тренувати українських солдатів під прапором ЄС на нашій землі. І тепер ми робимо ще один великий крок: ми працюємо разом, щоб забезпечити Україну боєприпасами, яких вона так відчайдушно потребує", – заявив дипломат.

Поставка мільйона снарядів Україні

Минулого тижня європейські лідери схвалили пропозицію з постачання Україні одного мільйона артилерійських снарядів протягом року. В рамках цього рішення ЄС профінансує поставки снарядів з наявних запасів, закупівлю нових боєприпасів і розширення виробничих потужностей для їх виготовлення.

Ряд країн вже анонсували плани різко збільшити виробництво і поставки снарядів в Україну. З такими заявами зокрема виступили Польща, Франція та Словаччина. США, які постачають Україні військову допомогу незалежно від ЄС, теж почали нарощувати випуск снарядів.

Втім, рішення про масштабні закупівлі снарядів для України підтримали не всі країни ЄС. Проти зокрема виступили Угорщина і Болгарія. Причому Болгарія обіцяє поставити снаряди посередникам, а вже ті передадуть їх Україні.

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