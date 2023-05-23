Сьогодні не було досягнуто одностайного рішення, бо раніше Угорщина заявляла що блокуватиме схвалення виділення нових коштів на підтримку України.

В Європейському Союзі не змогли схвалити новий транш на суму 500 мільйонів євро на озброєння для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу після засідання Ради ЄС за участі міністрів оборони.

"Ми вирішили, що додаткові 500 мільйонів можуть бути виділені, але ми досі обговорюємо це. Я сподіваюсь, що будь-які перешкоди на шляху до схвалення цих коштів будуть подолані на цьому тижні", - сказав Боррель.

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Високий представник ЄС зазначив, що це питання обговорюється у технічних комітетах.

"Ми сьогодні не маємо одностайності щодо цього", - наголосив Боррель.

За його словами, завдяки Європейському фонду миру, в рамках якого вже було виділено декілька траншів на військову підтримку України, вдалося заохотити країни-члени Євросоюзу виділити 10 мільярдів євро на воєнне озброєння.

При цьому, Боррель сказав, що більшість країн підтримують збільшення фінансової межі фонду ще на 3,5 млрд євро. Він уточнив, що з цих коштів тільки половина суми передбачатиметься для України, а решта коштів буде виділена на інші потреби.

Транш для України

17 жовтня 2022 року у Європейському Союзі схвалили виділення шостого траншу на 500 млн євро на озброєння для України. Шостий транш збільшив загальну допомогу Євросоюзу для України в рамках Європейського фонду миру до 3,1 млрд євро.

12 грудня в Європейському Союзі погодили збільшення фінансової верхньої межі Європейського фонду миру, через який надається безпекова допомога Україні. Зокрема, фінансова верхня межа фонду буде збільшена до 2 млрд євро у 2023 році і до 5,5 млрд євро до 2027 року.

Угорщина неодноразово заявляла про намір блокувати виділення додаткових коштів на військову допомогу для України в рамках Європейського фонду миру.

23 січня 2023 року в Євросоюзі досягли політичної згоди щодо сьомого траншу військової підтримки з додатковими 500 млн євро.

Того ж дня ЗМІ писали про те, Угорщина відмовилася від наміру блокувати сьомий транш військової допомоги для України в розмірі 500 мільйонів євро.

22 травня Боррель прокоментував блокування Угорщиною виділення наступного траншу на військову допомогу для України через те, що угорський OTP Bank був внесений в Україні до списку спонсорів війни.

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