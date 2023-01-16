Будь-яке рішення вимагатиме узгодженої позиції усіх 27 країн-членів ЄС.

У Європейському Союзі обговорюють можливі варіанти реагування на ракетний удар Російської Федерації по житловому будинку в Дніпрі.

Про це повідомив на брифінгу в Брюсселі речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

"Оскільки ми наближаємося до річниці російського вторгнення в Україну, більше російських ракет уразило українські міста на вихідних. Це особливо стосується житлового будинку в місті Дніпро", - сказав Стано.

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Як наголосив речник, Росія продовжує демонструвати своє нелюдське обличчя і невибірково застосовує жорстокий терор.

"Такі дії є воєнними злочинами й повинні бути припинені негайно", - додав Стано.

Він додав, що, як заявив віце-президент Європейського парламенту, високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, такі дії не можуть залишатися безкарними.

"Європейський Союз твердо засуджує російські постійні мерзенні удари по цивільним цілям в Україні, у тому числі по енергетичній інфраструктурі. І ми також рішуче засуджуємо, що Росія все частіше робить мішенню українських громадян, коли вони знаходяться у своїх домівках, через атаки житлових квартирних будинків", - наголосив Стано.

Речник додав, що варварські дії Росії лише зміцнюють рішучість Євросоюзу стосовно притягнення її до відповідальності й надання підтримки Україні і її народу.

"Це ще один приклад того, як режим Путіна загострює цей конфлікт, і як я сказав, позицією Європейського Союзу завжди було реагувати на будь-які ознаки загострення. І тепер ми говоримо про все більше атак на мирних жителів у їхніх домівках, після того, як Росія вирішила завдавати удари по критичній інфраструктурі, яка важлива для того, аби люди могли пережити зиму. Йдеться про енергетичні мережі й електростанції тощо. Це ще одна ознака того, що режим готовий до загострення ситуації або не схильний до деескалації", - відзначив Стано.

При цьому Євросоюз уважно слідкує за ситуацією з огляду на наближення річниці від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Стано додав, що ця ситуація буде обговорюватися на найближчій зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться наступного понеділка, 23 січня. Він нагадав, що будь-яка відповідь Євросоюзу має бути погоджена всіма 27 країнами-членами.

"Тривають дискусії щодо того, як реагувати на поточну агресію і що робити у відповідь на останні ознаки загострення з боку Кремля", - сказав речник.

Удар РФ по будинку у Дніпрі: подробиці

14 січня російські терористи влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну із секцій будинку.

Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Її спроектували ще в Радянському Союзі, щоб знищувати морські угруповання та авіаносні групи. Таку ракету може запускати лише 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк РФ.

Ракети запускали із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курської області РФ.

Уже відомо про 40 загиблих унаслідок російського ракетного удару по Дніпру.