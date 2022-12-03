Робота була продана за 310 тис. євро, проте після гнівної реакції Польщі берлінський аукціонний дім вирішив призупинити завершення угоди.

Польська влада засудила рішення німецького аукціонного дому продати картину російського художника Василя Кандинського. За твердженням Польщі, полотно без назви 1928 року було вкрадено з Національного музею у Варшаві в 1984 році.

Аукціоністи заявили, що вивчили інформацію міністерства культури Польщі про те, що картина була вкрадена, і дійшли висновку, що ніяких юридичних перешкод для проведення аукціону немає, повідомляє Бі-бі-сі.

Робота була продана за 310 тис. євро, проте після гнівної реакції Польщі берлінський аукціонний дім Grisebach вирішив призупинити завершення угоди.

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Офіційна Варшава стверджує, що на зворотному боці картини Кандинського стоїть штамп музею, звідки вона спочатку надійшла.

Польський консул у Берліні Марцін Крол був присутній на аукціоні в Берліні, але не зміг перешкодити продажу картини. За його словами, робота перебуває в базі даних викрадених творів мистецтва Інтерполу.

"Німецький аукціонний дім діяв як скупник краденого, - написав у "Твіттері" міністр культури Польщі Петро Гліньський. - Вони продали картину Кандинського, знаючи, що вона вкрадена з польського музею".

Міністерство заявило, що юридичним шляхом спробує повернути картину, назвавши аукціон "вкрай неетичним і таким, що суперечить стандартам, які повинні застосовуватися на міжнародному ринку мистецтва".

Своєю чергою в заяві аукціонного дому йдеться, що він проявив "особливу обережність" при перевірці прав власності на акварель Кандинського і дійшов "чіткого висновку, що ніяких юридичних заперечень проти аукціону немає". Однак все одно вирішив звернутися до суду і призупиняє подальше проведення аукціону до отримання роз'яснень.

Продаж картини Кандинського викликав такий резонанс ще й тому, що Польща намагається повернути тисячі творів мистецтва, вкрадених нацистами під час Другої світової війни. Заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Муларчик сказав, що продаж відображає широке небажання Німеччини повернути Польщі вкрадене.

"Вони не хочуть повертати дуже важливі культурні цінності, які вони вкрали у Польщі. Головна проблема для нас полягає в тому, що німецьке законодавство захищає цю крадіжку. Це не дуже добре для німецького правопорядку", - прокоментував він.

Німецьке законодавство допускає такі продажі, оскільки після 30 років твір не вважається вкраденим, додав він.

"Я розглядаю цю ситуацію як велику проблему, тому що ми бачимо, що у німецького уряду і взагалі у Німеччини є проблема з компенсацією і вкраденими у Польщі культурними цінностями. Багато з них зараз знаходяться на території Німеччини", - сказав Муларчик.

Польша вимагає репарацій від Німеччини

У Польщі підрахували, що її втрати від дій нацистської Німеччини в 1939-1945 роках склали приблизно 6,22 трлн злотих ($1,4 трлн). У жовтні польський уряд направив до Берліна дипломатичну ноту з вимогою компенсації.

Уряд Німеччини вважає питання про військові репарації закритим через угоду 1953 року між СРСР і Східною Німеччиною, згідно з якою тодішня комуністична влада Польщі відмовилася від подальших претензій. Польща стверджує, що ця угода є недійсною, оскільки на той час країна залежала від радянського впливу.

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