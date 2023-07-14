Білорусів навчають тактичній стрільбі.

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" почали навчати військовослужбовців територіальної оборони Білорусі.

Про це повідомляють у прес-службі Міністерства оборони Білорусі. Заняття з підрозділами територіальних військ проходять неподалік від міста Осиповичі Могильовської області (200 кілометрів від кордону з Україною). "Вагнерівці" працюють інструкторами з деяких військових дисциплін.

Повідомляється, що в рамках навчань білоруські військові освоюють навички тактичної стрільби і переміщення на поле бою, а також вивчають інженерну підготовку і тактичну медицину. У сюжеті з полігону можна побачити кадри наметового табору для військових.

"Вагнерівці" в Білорусі: останні новини

Раніше в Міноборони заявляли, що найманці "Вагнера" можуть "обмінятися досвідом" з військовослужбовцями Білорусі. Їх планували розосередити по різних полігонах.

На початку липня в мережі показали польовий табір на вісім тисяч осіб, який побудували під Осиповичами. Передбачалося, що саме там розмістять найманців Пригожина.

Сьогодні в Держприкордонслужбі України повідомили, що Росія вивела з Білорусі практично всіх военннослужащих, які проходили там підготовку.

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