Крихітний підвид диких качок після народження діток мігрує ближче до річки Вісла, проте в нього на шляху - декілька вулиць, Пясечинський канал та жвава автострада.

Варшава в середині квітня заблокують одну з головних автострад столиці шестисмугову Віслостраду - через щорічну "ход" маленьких качок.

Йдеться про міграції місцевого виду птахів крохалів, які належать до диких представників сімейства качиних. Подробиці щодо цього пише The Warsaw.

Повідомляється, що протягом року цей вид качок зазвичай "гніздується" в місцевому парку Łazienkі Królewski, проте, після народження дитинчат, птахи мігрують ближче до річки Вісла. Там місцеві їх підгодовують, й вони мають змогу полювати на рибу.

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Однак на шляху до "райського" місця перед крохалами стоїть нелегка задача - подолати Пясечинський канал, декілька вулиць, а потім ще перетнути шестисмугову жваву Віслостраду.

Проте в цій подорожі птахи можуть розраховувати на допомогу місцевих служб та влади, яка вже не перший рік перекриває рух на Віслостраді для безпеки маленьких качок.

В Україні рятувальники витягли з халепи бобра

Нагадаємо, що українські рятувальники теж сьогодні потішили українців турботою про безпеку тварин.

Зокрема, підрозділ ДСНС Хмельницької області врятував від смерті бобра, який забрався до місцевого декоративного фонтану й не зміг вибратися.

На складне становище тварини звернули увагу мешканці міста Нетишів й викликали ДСНС. Ролик про боброві пригоди пізніше опублікували рятувальники.

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