Тварина впала до недіючого декоративного фонтану й ледь не загинула.

В Хмельницькій області рятувальникам місцевого підрозділу ДСНС вдалося витягти з халепи бобра: тварина ледь не загинула.

Щемливе відео "спецоперації" з порятунку бобра відомство опублікувало на своїй сторінці в Telegram. Кажуть, що бобер потрапив в пастку, впавши до недіючого декоративного фонтану, з якого самостійно не мав сили вибратися.

Це привернуло увагу небайдужих містян міста Нетішин, які викликали на допомогу рятувальників.

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"Налякану тварину вдалося піймати та випустити на волю", - кажуть в ДСНС.

Місцеві рятувальники зазначають, що це не перший подібний випадок, коли такі гризуни, як бобри на нутрії, потрапляють "у пригоди".

В Одесі познущалися з лебедів - правоохоронці завели справу

Нагадаємо, що, нажаль, не всі українці беруть приклад з наших рятувальників в питаннях поводження з тваринами та птахами.

Нещодавно в Одесі невідомі злочинці жорстоко познущалися з пари лебедів. Їм пошкодили крила. Самцю повністю відрізали крило, тепер він ніколи не зможе злетіти. Його парі, другому лебедю, зламали кістку. На думку зоозахисників, вона теж навряд чи злетить, адже не зможе покинути свого хлопчика.

Наразі правоохоронці вже розпочали справу за фактом жорстокого поводження з тваринами.

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