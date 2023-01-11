Прем'єр вже доручив міністру оборони посилено працювати над постачанням.

На Даунінг-стріт вперше підтвердили, що британський уряд планує передати Україні бойові танки Challenger 2 для захисту від російського вторгнення.

Як повідомляє Financial Times, речник уряду оголосив, що прем'єр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "працювати з партнерами" в найближчі тижні, щоб просунутися "далі та швидше з нашою підтримкою України, включаючи передачу танків".

Як пише FT, якщо угоду буде, Велика Британія стане першою західною країною, яка надала Україні сучасні важкі бойові танки.

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Втім, Польща, схоже, випередила британців, адже сьогодні Анджей Дуда у Києві оголосив, що Україна отримає роту бойових танків Leopard. Йдеться про 10 одиниць важких танків.

Challenger 2 для України

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великобританії. Застосовувалися при веденні бойових дій в Косово та Іраку.

У травні 2009 року BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків даної моделі у зв'язку з відсутністю оборонного замовлення з боку уряду Великобританії.

Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Його вага 62,5 тонни. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.

Група Challenger перебуває в Естонії в рамках місії НАТО в Східній Європі зі стримування російської агресії. Перед цим Challenger 2 використовували в Боснії та під час війни в Іраку 2003 року. Минулого року 14 таких танків отримала Польща.

Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що у британському уряді працюють над передачею Україні бойових танків.

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