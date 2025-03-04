Представниця опозиційних ліберальних демократів Великої Британії закликала посла у Вашингтоні вимагати від Венса вибачень.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, коментуючи британсько-французький план щодо миру в Україні, заявив, що угода навряд чи буде забезпечена "якоюсь випадковою країною, яка не воювала 30 або 40 років". Ця заява викликала хвилю критики, пише Financial Times.

"Президент (Трамп) знає, що якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Володимир Путін не вторгнеться в Україну знову, то найкращою гарантією безпеки є надання американцям економічних переваг у майбутньому України. Це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 000 військових з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 чи 40 років. Гарантією безпеки, а також економічною гарантією для України є відбудова країни і забезпечення довгострокового інтересу Америки", – сказав американський віцепрезидент.

Хоча Венс прямо і не згадував певну країну, його заява пролунала під час обговорення питання про розміщення миротворців в Україні – плану, ініційованого Британією і Францією. Британські військові ветерани, які служили разом з бійцями США в Іраку та Афганістані, були обурені його коментарями. Деякі політики у Вестмінстері зажадали вибачень.

Відео дня

Видання акцентує, що за останні 25 років понад 600 британських військовослужбовців загинули, воюючи на боці США в Іраку та Афганістані. Франція зазнала близько 90 втрат в Афганістані і разом з Великою Британією пізніше приєдналася до коаліції під проводом США проти ІДІЛ.

Колишній міністр збройних сил Великої Британії від консерваторів Джонні Мерсер, який служив в Афганістані, сказав:

"Венсу потрібно скрутити шию. Проявіть трохи поваги і припиніть виставляти себе в такому неприємному світлі".

Інший колишній міністр оборони і ветеран Джеймс Хіппі зазначив, що служба в США і Франції були визначальними моментами його військової кар'єри і йому сумно чути, що відносини зводяться до цього.

Представниця опозиційних ліберальних демократів Великої Британії і колишній капітан Королівської військової поліції Хелен Магуайр, яка служила в Іраку, заявила, що віце-президент США повинен вибачитися за свої коментарі.

"Джей Ді Венс стирає з історії сотні британських солдатів, які віддали свої життя в Іраку та Афганістані. Я на власні очі бачила, як американські та британські солдати хоробро билися пліч-о-пліч. Шестеро з мого власного полку, Королівської військової поліції, не повернулися додому з Іраку. Це зловісна спроба заперечити цю реальність", – акцентувала вона.

Магуайр також закликала британського посла у Вашингтоні, лорда Пітера Мандельсона вимагати вибачень від американського віцепрезидента.

Заяви Венса про Україну

Віцепрезидент США заявив, що у Вашингтоні вже ведуть переговори з росіянами про війну в Україні. При цьому, за його словами, президент США Дональд Трамп у цих переговорах не сприймає заяви Росії як істину.

Раніше він закликав українську діаспору сприйняти США як свою країну і відстоювати її інтереси.

Вас також можуть зацікавити новини: