Віцепрезидент закликав діаспору сприйняти США як свою країну і відстоювати її інтереси.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс звернувся до української діаспори із закликом сприйняти США як свою країну і відстоювати її інтереси. Про це він написав на платформі Х.

Віцепрезидент пригадав, як під час своєї передвиборчої кампанії до Сенату у 2022 році у штаті Огайо він зустрів українця, якого "дуже розлютили" погляди Венса на "конфлікт" і його бажання якнайшвидше його завершити.

"Ви намагаєтеся покинути мою країну, і мені це не подобається", - процитував він цього українця. Венс тоді йому відповів: "Пане, ваша країна - Сполучені Штати Америки, і моя також".

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Віцепрезидент наголосив, що його завжди ображає, коли нові іммігранти до США "хочуть використати силу та вплив своєї нової нації, щоб залагодити етнічні суперечки старої". Однією з найважливіших частин асиміляції, підкреслив він, "є сприйняття США як своєї країни".

Водночас, зазначив віцепрезидент, він знає багатьох іммігрантів, "які мають правильну точку зору". Це ті, за його словами, для яких інтереси США на першому місці. Він додав, що зустрічав багатьох таких українців під час передвиборчої кампанії і після неї.

Інші заяви адміністрації США щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп висловився про майбутній візит до Вашингтона президента України Володимира Зеленського. "Я чув, що він приїжджає в п'ятницю, звичайно, я не проти, якщо він хоче", - сказав американський президент. За його словами, країни "майже домовилися" щодо угоди про корисні копалини України.

Також у Трампа попередили, що Україна буде "трохи нещасною" через угоду з РФ. Утім, як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, "президент знає, як домовитися краще, ніж будь-хто, хто коли-небудь обіймав посаду американського президента".

Крім того, нещодавно в адміністрації США висловилися проти передання ядерної зброї Україні як альтернативи НАТО. Держсекретар Марко Рубіо назвав несерйозною заяву президента України Зеленського про те, що країні необхідно дати ядерну зброю для захисту від російської агресії, якщо процес вступу до НАТО затягнеться на роки або десятиліття.

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