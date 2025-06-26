'Що з нашим лідером?': верховний лідер Ірану Хаменеї зник, паніка наростає, - NYT

Жодної офіційної інформації про його стан чи участь у прийнятті ключових рішень не надходило.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї не з'являється на публіці вже понад тиждень. В Тегерані панує тривожна атмосфера, пише The New York Times.

В країні наростає напруга через загадкову відсутність Верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї, якого вже понад тиждень не бачили на публіці та не чули в офіційних зверненнях. Це викликало хвилю занепокоєння серед громадськості, політичної еліти та навіть державних ЗМІ.

У вівторок ведучий іранського державного телебачення публічно звернувся до представника офісу Хаменеї з питанням, яке турбує всю країну: "Що з нашим лідером?" Відповідь була туманною — лише заклик до молитви й запевнення в дотриманні заходів безпеки.

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Відсутність Верховного лідера викликає особливу тривогу на тлі останніх подій: масованих авіаударів США по іранських ядерних об'єктах, удару у відповідь по американській базі в Катарі та термінової угоди про припинення вогню з Ізраїлем, укладеної за посередництва Катару та США.

За словами інсайдерів, Хаменеї нібито переховується в бункері та уникає електронного зв’язку через загрозу замаху. Водночас жодної офіційної інформації про його стан чи участь у прийнятті ключових рішень не надходило.

На тлі невизначеності в політичних колах Ірану активізувалися внутрішні фракції. Президент Масуд Пезешкіан, відомий своїм поміркованим курсом, виступив із закликом змінити стиль управління країною та відновити діалог із Заходом. Натомість жорстка консервативна опозиція на чолі з Саїдом Джалілі різко розкритикувала його за "несподівану" згоду на припинення вогню та готовність повернутися до ядерних переговорів.

Відсутність Хаменеї, який має вирішальне слово у військових та державних питаннях, створює вакуум влади. Аналітики попереджають: якщо він не з’явиться публічно найближчими днями, особливо на релігійній процесії Ашура, це може свідчити про глибшу кризу, ніж зараз визнає офіційний Тегеран.

Іран сьогодні - головні події

Як повідомляв УНІАН, залишається відкритим питання, чи зруйнували атаки ядерні амбіції Ірану, чи лише на деякий час їх відклали.

У четвер очікується пресконференція міністра оборони США та голови Об’єднаного комітету начальників штабів, а також брифінг для Сенату з участю ключових фігур адміністрації та розвідки.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала "серйозної шкоди" внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів Сполучених Штатів по об’єктах іранської інфраструктури.

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