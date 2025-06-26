Не 'повне знищення': директор ЦРУ розкрив реальні наслідки атаки США на Іран

Розбіжності між Білим домом та американською розвідкою щодо наслідків атаки на Іран загострились.

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що ядерна програма Ірану зазнала "серйозної шкоди" внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів Сполучених Штатів по об’єктах іранської інфраструктури.

У заяві Реткліффа йдеться саме про "серйозні пошкодження", а не "знищення" ядерної програми Ірану, як переконує Білий дім. Відтак, розбіжності між адміністрацією Дональда Трампа та американською розвідкою щодо наслідків атаки на Іран загострились.

Реткліфф заявив у середу, що удари "серйозно пошкодили" іранську ядерну програму, базуючись на нових розвідувальних даних, зокрема з перевірених джерел, які нібито підтверджують знищення кількох ключових об'єктів. Проте жодне з розвідувальних відомств офіційно не підтвердило заяву президента про "повне знищення" об'єктів.

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Раніше Пентагон у своєму звіті (DIA) оцінив рівень пошкоджень як "помірний до тяжкого", зазначивши, що програма Ірану, ймовірно, була відкинута лише на кілька місяців. Цей звіт викликав політичну бурю, а адвокати Трампа навіть пригрозили The New York Times судом за начебто спотворену інтерпретацію.

Директор національної розвідки Тулсі Габбард опублікувала окрему оцінку, яка передбачає, що на відбудову уражених об'єктів знадобляться роки. Тим часом інші служби, зокрема Агентство національної безпеки та геопросторова розвідка, збирають додаткові докази, аналізуючи перехоплення і супутникові знімки.

Сенатор-демократ Марк Ворнер назвав ситуацію "небезпечним прикладом політичного тиску на розвідку" та порівняв її з прикладами маніпуляції даними у минулому, зокрема у випадках Іраку.

Особливе значення аналітики надають об'єкту в Ісфахані — конверсійному заводу, де збагачений уран перетворюється на метал для ядерної зброї. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що завод "знищено вщент", однак деякі аналітики наголошують, що Іран міг мати інші, не розкриті об'єкти для аналогічних операцій.

Атака на Іран - чого чекати найближчим часом

Як повідомляв УНІАН, попри численні заяви про американський успіх в Ірані, експерти зазначають: залишається відкритим питання, чи зруйнували атаки ядерні амбіції Ірану, чи лише на деякий час їх відклали.

У четвер очікується пресконференція міністра оборони США та голови Об’єднаного комітету начальників штабів, а також брифінг для Сенату з участю ключових фігур адміністрації та розвідки.

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