Він стверджує, що обидві країни звернулися до нього по допомогу майже одночасно. Але не лише завдяки зусиллям Трампа ситуація з Іраном та Ізраїлем змінилась.

Влада Ізраїлю та Ірану звернулися до президента США Дональда Трампа майже одночасно і висловила свою готовність до миру.

Про це глава Білого дому повідомив у своїй соцмережі Truth Social. "Ізраїль та Іран прийшли до мене майже одночасно і сказали: "Мир!". Я зрозумів - час настав", - написав він.

За його словами, на обидві країни чекають "любов, мир і процвітання" в майбутньому.

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"Вони так багато можуть знайти, але також багато і втратити, якщо зіб'ються з праведного шляху", - висловив думку Трамп.

Крім цього, стало відомо, що американцям допоміг укласти перемир'я між Ізраїлем та Іраном Катар.

Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, Трамп розмовляв з еміром Катару Таміимом ібн Хамадом Аль Тані і повідомив йому, що США домоглися від Ізраїлю згоди на перемир'я з Іраном.

Також, за даними джерел, Трамп попросив Катар домогтися від Ірану такої ж згоди. Після розмови з прем'єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані іранці погодилися припинити вогонь.

Після цього вже віцепрезидент Джей Ді Венс погодив деталі з Аль Тані.

Ситуація в Ірані

Раніше Трамп уже виступив із гучною заявою про те, що Ізраїль та Іран домовилися про тотальне припинення вогню.

Він повідомив, що перемир'я почнеться, коли країни завершать свої "останні місії". Спочатку Іран припинить вогонь на шість годин, потім - Ізраїль, а через 24 години "світ вітатиме офіційне завершення війни".

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