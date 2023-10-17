Франція перебуває в підвищеній готовності до можливих нападів після вбивства шкільного вчителя чеченцем-ісламістом.

Версальський палац, одну з найбільш відвідуваних туристичних визначних пам'яток Франції, евакуювали з міркувань безпеки.

Це другий раз за чотири дні, коли палац довелося закрити, оскільки Франція перебуває в стані підвищеної готовності до можливих нападів після вбивства шкільного вчителя, пише Independent.

"З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і закриває свої двері сьогодні, у вівторок, 17 жовтня. Дякуємо вам за розуміння", - повідомили в адміністрації палацу, не озвучивши ніяких інших подробиць.

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За даними поліції, палац, а також Лувр у Парижі, евакуювали відвідувачів і персонал в суботу, 14 жовтня, після отримання погроз про вибух.

Терористична загроза у Франції

Як повідомляв УНІАН, Франція посилила рівень терористичної загрози після напади на школу у північному місті Аррас минулої п'ятниці, скоєного, як підозрюється, ісламським екстремістом. Як з'ясували журналісти, нападником є 20-річний чоловік чеченського походження, він народився в Росії.

Після цього випадку влада задіяли французьку армію в патрулюванні міст. Голова МВС зазначив, що після нападу ХАМАС на Ізраїль, у Франції затримали 12 осіб біля шкіл або релігійних установ - деякі затримані були озброєні і готувалися діяти.

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