За наказом Макрона, планують задіяти кілька тисяч військових.

Французьку армію буде задіяно в патрулюванні міст. Таке рішення ухвалила влада країни після смертельного нападу ісламіста на школу, повідомляє Apnews.

Як пояснили в Офісі президента Франції, влада планує задіяти до 7000 солдатів для посилення безпеки по всій країні. Ці сили мають вивести на вулиці не пізніше вечора понеділка. Про скасування підвищених заходів безпеки буде повідомлено окремо.

Напад чеченця-ісламіста на школу в містечку Аррас, який стався напередодні, французькі спецслужби пов'язують з подіями на Близькому Сході. За словами міністра внутрішніх справ Франції Джеральда Дарманіна, підозрюваний у вчорашньому нападі перебував під наглядом правоохоронців з літа – якраз за підозрою в ісламській радикалізації. У четвер його навіть затримали для допиту на основі моніторингу його телефонних дзвінків за останні дні, але слідчі не знайшли ознак того, що він готував напад, і відпустили. Після цього він напав на ліцей.

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Міністр також зазначив, що після нападу ХАМАС на Ізраїль у Франції затримали 12 осіб біля шкіл або релігійних установ – деякі затримані були озброєні та готувалися діяти.

Напад на школу у Франції

Як писав УНІАН, у п'ятницю вдень у французькому місті Аррас чоловік напав з ножем на працівників ліцею. В результаті атаки загинув учитель, ще дві людини госпіталізовані. Нападника затримала поліція. За даними ЗМІ, його брата заарештували біля іншого ліцею.

Журналісти з'ясували, що нападником є 20-річний молодий чоловік чеченського походження, він народився в Росії. У Франції він зареєстрований як терорист "s".

В результаті нападу загинула вчителька літератури. Професор і охоронець знаходяться в операційній в критичному стані. Один з них отримав поранення в груди і живіт, другий - в сонну артерію.

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